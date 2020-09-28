Мнение: О грандиозной лжи про CoVID-19

28.09.2020, 18:30, Разное

Власти обманывают с коронавирусом и готовят почву, чтобы снова засадить нас по домам, а ещё – нажиться на масках и перчатках. Чиновники сознательно манипулируют статистикой по CoVID-19, делая акцент на «росте заболеваемости». Тогда как на самом деле увеличилось количество тестов, которые, как всем известно, часто дают ложноположительный результат. И вообще, сейчас люди болеют обычным сезонным ОРВИ, но в больницы идут как «ковидные», потому что диагнозы ставятся по симптомам.

А так-то, если взглянуть объективно, CoVID-19 – не страшнее гриппа ©

Такое вот мнение опять стало доминировать в инфополе, после того как немного подзабытый #коронавирус в него вернулся в сентябре.

Вообще, новая инфекция поделила всех на две группы. На тех, кто уже переболели этой заразой, разменяв здоровье на опыт. И тех, кому это ещё предстоит, но кто втайне надеется болезни избежать. Именно они успокаивают себя рассказами про сезонные ОРВИ и не страшнее гриппа.

А вот первые… У них своя правда. Вот такая…

Не буду вас ни за что агитировать. Но наш новый центр за три дня забили до отказа! И рост идет пока по экспоненте! По основной и главной причине – ваш пох***изм. Вы не носите масок, вы плевать хотели. Может быть у вас нет родителей, нет друзей с диабетом, нет сердечников, людей с заболеваниями крови, онкологией? Тогда о чем с вами говорить-то! А если такие все же есть, то просто учтите: у них вероятность встречи с таким вот тупым и бездушным животным велика настолько, что очень многие из них не доживут до весны. Их заберёт Ковид. Он уже забрал 20000 человек – обычный российский районный центр.

Коллега-блогер пишет, кстати. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.

И если правда всегда одна, то значит какое-то из двух мнений – даже не про CoVID-19, а про связанные с ним ограничения, маски, перчатки, процедуры – есть ложь. Учитывая масштаб возможных негативных последствий как в том, так и в другом случае – ложь грандиозная.

На чьей сторон #правда, как думаете?

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