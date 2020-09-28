Лукашенко снова пытается обвести Путина вокруг пальца

28.09.2020, 18:23, Разное

Москва устами главы МИДа Сергея Лаврова призывала белорусского лидера для разрешения политического кризиса в стране вести диалог с обществом по конституционной реформе. Сам Александр Лукашенко перед встречей с Владимиром Путиным в Сочи много говорил на эту тему.

Теперь по конституционной реформе от белорусского лидера ничего не слышно. После встречи с российским коллегой Лукашенко к этой теме не возвращается. “Он, похоже, в очередной раз пытается Путина “кинуть”, – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Странным выглядит и то, что на инаугурацию Лукашенко не позвали российского посла, а речь произнес на белорусском языке, обращает внимание политолог. “Для Александра Григорьевича это ну очень серьезно”, – констатировал политолог.

Из-за политики белорусского лидера Москва рискует получить и дополнительные проблемы экономического характера, уверен Кузнецов. Он напомнил о тяжелой ситуации в экономике республики. При открытой границе негативные процессы в Белоруссии могут перекинуться на Россию, считает эксперт.

Он не исключил, что Кремль вынашивал план отстранения Лукашенко от власти с гарантиями безопасности. По всей видимости, сейчас эти намерения терпят крах, констатировал Кузнецов.

По мнению политолога, Россия может пойти на ситуативный союз с Западом для разрешения ситуации в Белоруссии. Таким же образом был отстранен от власти молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, до этого успевший испортить отношения с Москвой и Брюсселем.

Напомним, что 14 сентября Владимир Путин встречался с Александром Лукашенко в Сочи. Это была первые переговоры двух лидеров в очном формате после начала политического кризиса в республике. Перед началом встречи стало известно, что Москва выделит Минску новый кредит – 1,5 миллиарда долларов.