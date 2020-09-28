Лера Кудрявцева рассказала об измене мужа во время беременности

28.09.2020, 18:17, Разное

Известная российская телеведущая в рамках разговора с Ксенией Собчак пояснила о том, как во время первой беременности ей изменил муж. Тогда у нее рухнули все надежды на счастливую жизнь в браке с участником популярной в 90-х группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком.

Мама учила Леру Кудрявцеву, что жительница должна выходить замуж один раз за всю жизнь. Когда она отправилась в ЗАГС с Сергеем Ленюком, ей было 18 лет. Поклонница музыканта Марина рассказывала Кудрявцевой, которая находилась на шестом месяце беременности, об изменах мужа. Эта же девушка ранее приезжала на свадьбу пары, чтобы в цветы вставлять иголки. Супруг уверял, что поклонница является просто сумасшедшей. Потом оказалось, что с этой девушкой у Сергея Ленюка был роман, когда Кудрявцева ждала ребенка. Свою жизнь в то время она назвала несладкой.

Напомним, что, переживая измены мужа, будущая знаменитость пристрастилась к алкоголю. Вторым супругом стал бизнесмен, оказавшийся тираном. Он буквально не выпускал ее из дома. Счастье в личной жизни успешная ведущая обрела только в 42 года, когда вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова. Два года назад она родила ему дочь Марию.