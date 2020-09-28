«У нас нет вражды» – Харламов рассказал правду об отношениях с Асмус после развода

28.09.2020, 18:17, Разное

Шоумен Гарик Харламов в интервью пояснил о том, как складываются отношения с актрисой Кристиной Асмус после развода. По его словам, с бывшей супругой у него нет вражды. Также впервые юморист прокомментировал слухи о любовнице.

Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили восемь лет вместе. В браке знаменитостей родилась дочь Анастасия, которая в этом году пошла в первый класс. Летом нынешнего года пара объявила о расставании. Сначала поклонники не поверили это, но потом Харламов стал жить отдельно и жены и дочери, а также подал в суд на развод. В настоящее время Асмус полностью погружена в работу, а юморист приходит в гости, чтобы повидаться с дочерью.

Пока актриса находится на съемках, Харламова все чаще замечают в компании друзей на различных вечеринках. В Сети даже начали распространяться слухи о его романе с Яной Кошкиной. В новом интервью шоумен рассказал, что знаком с эффектной брюнеткой, но видел ее только несколько раз в жизни. В целом читать информацию о появлении новой возлюбленной Харламову смешно.

Юморист также впервые дал комментарии относительно развода с Кристиной Асмус. С матерью своего ребенка он остался в дружеских отношениях. В ходе бракоразводного процесса пара сразу же обговорила все нюансы. Само расторжение брака прошло спокойно в соответствии с законом.

С бывшей женой Харламов работает на съемочной площадке. В жизни знаменитостей только исчезли штампы «муж» и «жена», а все остальное сохранилось. Юморист уверен, что важно сохранять нормальные отношения, поскольку имеется общий ребенок, пишет «Телепрограмма».