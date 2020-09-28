Никита Ефремов откровенно рассказал о неудачном браке

28.09.2020, 18:17, Разное

Актер Никита Ефремов в ходе YouTube-шоу «Честный развод» с Агатой Муцениеце пояснил впервые о неудачном браке. Всего один год он был женат на Яне Гладких.

По словам Ефремов, ситуация являлась очень важной для его развития. Когда он влюбился в Яну Гладких, то быстро решил жениться. Сам актер не исключает, что тогда хотел просто показать родителям, которые рано развелись, как именно нужно было жить.

Сын Михаила Ефремова пытался построить семью как на картинке. Он считал, что нужно добиться идеального ее варианта. Брак актер назвал ответственным и серьезным поступком. Тогда пара была не готова к такому формату отношений, поскольку у обоих присутствовал беспорядок с границами. Под последними Ефремов понимает расстояние, с которого можно одинакового любить, как себя, так и другого.

В первом браке с Яной Гладких у актера присутствовало сильное слияние, но знаменитость также признал свой эгоцентризм. Сейчас Ефремов только учится выстраивать свои отношения. С прошлого года он встречается с телеведущей Марией Иваковой.