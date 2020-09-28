 

Учителей пообещали не увольнять за отказ от вакцинации против коронавируса

28.09.2020, 18:08, Новости дня

Педагогов в школах не станут увольнять или отстранять от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, говорится в заявлении Министерства просвещения в ответ на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

«Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено», – передает ТАСС текст документа.

Ранее Минпросвещения заявляло, что не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса. 

В Минздраве подчеркивали, что обязательная вакцинация от коронавируса медиков, учителей и других граждан из групп риска не обсуждалась и не обсуждается.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.



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