Либералы призвали Кремль защитить Армению

28.09.2020, 18:08, Новости дня

Российский журналист Виктор Шендерович и олигарх Михаил Ходорковский прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе и высказались за то, чтобы РФ поддержала Армению в этом конфликте.

«Азербайджан при поддержке Турции напал на Армению. Если путинская РФ приложит к остановке этой агрессии десятую долю тех усилий и настойчивости, которые она тратит на разжигание войн по всему миру, – агрессия прекратится очень быстро. Если нет – это будет очередной позор нашей страны», – написал Шендерович в Facebook.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе прокомментировал также Михаил Ходорковский.

«Конфликт Армении с Азербайджаном: Турция борзеет, Кремль призывает «жить дружно», протурецкие боевики из Сирии концентрируются на границе. А у России, к слову, договор об обеспечении безопасности Армении…», – написал Ходорковский на своей странице в Facebook.

Под постом Шендеровича украинские националисты обвинили российских либералов в призывах «ввести войска» в этот спорный регион на Кавказе.

«Разочаровал. Призываете Путина ввести войска на территорию другой страны? Опять? (…) [Аркадий] Бабченко был прав. Aнти-путинец Шендерович просит Путина ввести войска», – пишет Alexandra Sh.

«Вот и дождались «Путин введи войска» от Шендеровича… Где-нибудь есть новый Шендерович? Принесите, пожалуйста. Этот не первый год сломанный валяется», – написал Nickolay Beduga.

Между тем, ранее российский писатель, общественный деятель и политик Захар Прилепин предложил армянам переехать в Россию «вместе с территорией». «Армяне, братья и сестры, мы вас не бросим. Считаю, что надо переехать в Россию всей страной вместе с территорией. Это всегда помогало. Самый надежный способ», – написал Прилепин.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.