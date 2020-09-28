 

Экс-супруг Лолиты Милявской перенёс 6 операций после несчастного случая

28.09.2020, 17:53, Разное

Более 4 месяцев назад с тренером по сквошу произошёл несчастный случай, Дмитрий Иванов был госпитализирован с многочисленными травмами. Экс-супруг певицы Лолиты Милявской перенёс 6 операций по реконструкции лица и, по его словам, это ещё не предел.
Впереди у 45-летнего Дмитрия Иванова длительный путь реабилитации, так как были сломаны нос, рёбра и берцовая кость, раздроблена верхняя челюсть. «У меня 16 переломов, мог потерять зрение, передних зубов нет, хожу с капой», – рассказал спортсмен в эфире телеканала НТВ. Он сообщает, что после несчастного случая удалось всего лишь частично восстановить лицо. Были сделаны пластические операции по реконструкции носа, скул и губ, а также вставлены титановые пластины под глаза, чтобы не допустить потери зрения. Также из-за произошедшей трагедии экс-супруг Лолиты Милявской похудел на восемь килограммов.

Дмитрий Иванов пояснил телезрителям, что частичное хирургическое восстановление ему обошлось в 800 000 рублей, часть суммы он заплатил из собственных сбережений, найти остальные средства помогли коллеги-сквошисты. Сейчас в Сети появилось много информации о том, что пятый муж Лолиты Милявской пострадал в ДТП, есть и другие мнения, что его избили. Однако сам теннисист ситуацию пока никак не комментирует, а ждёт завершения следствия.



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