 

Мнение: Американца судят в Таиланде за отзыв об отеле

28.09.2020, 17:50, Разное

Пять раз подумайте, прежде чем оставить отзыв о чем-либо в Таиланде. Мог ли предположить бедняга-американец, что за свой негативный отзыв о местном отеле на сайте TripAdvisor и в Google его отправят за решетку.

Парень из США, проживающий в Тае, написал в сети, что сотрудники в отеле, мягко говоря, были не очень дружелюбны. Говорит, не улыбались, «хау а ю» не спрашивали, администратор и вовсе был груб.

Спустя два месяца американца арестовали сотрудники миграционной полиции и предъявили ему обвинение в клевете. Он бы мог откупиться, но не нашел 100 тыс тайских бат, а потому прямиком поехал в местную комфортабельную (нет) тюрьму. Сейчас турист по имени Уэсли ожидает суда. Ииии если признают виновным, то чувака закроют на пару лет! 2 года за негативный отзыв! Нет, у нас, конечно, тоже бывают ситуации, когда за «отзыв» могут закрыть. Но это пока не относится к рецензиям на гостиницы.

Руководство отеля правда утверждает, что причина ареста другая. Говорят, наглый иностранец пришел в рестик гостиницы со своим бухлом, несмотря на то, что это запрещено правилами отеля, да ещё и отказался платить сбор. Бухнуть ему спокойно, как вы догадались, не позволили. Мужик устроил скандал и накатал негативнейший отзыв от всей своей оскорбленной американской души.

Местные рецензию не оценили. Наручники, тюрьма, суд.

Источник: Достало



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