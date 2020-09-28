Мнение: Лукашенко жёстко ответил Макрону
28.09.2020, 17:45, Разное
На днях президент Франции Эмманюэль Макрон посоветовал «старому» коллеге – Александру Лукашенко – покинуть пост главы страны. «Добровольно», – добавил лидер Франции.
«Это кризис власти, <>, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», – настаивал Макрон.
Президент Франции не смог не отметить и женщин, участвовавших в протестах. По его мнению, они заслуживают особого внимания и уважения. Впрочем, это «особое» внимание уделяют сотрудники ОМОНа, аккуратно упаковывая дам в автозаки.
Об этом и не только Макрон заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.
«Самодержец» долго молчать не стал и дал развёрнутый ответ коллеге, поставив тем самым крест на любых иллюзиях о многовекторности внешней политики.
Язвительные комментарии Лукашенко опубликовало госагенство «Белта»:
Стоит отметить, что Батька всегда давал понять Макрону, что его мнение относительно происходящих в Белоруссии протестов никого не интересует, однако в этот раз усатыч проявил абсолютное панибратство.
На сегодняшний день реалии таковы – Лукашенко потерял доверие со стороны европейских коллег, а США изначально не признали его законно избранным президентом. Вопрос на повестке дня: как долго Батька будет имитировать свою бурную политическую деятельность?
Источник: Теория элит
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