 

Алексиевич сбежала из Белоруссии

28.09.2020, 17:43, Разное

Широкий общественный резонанс вызвала новость о том, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и лауреат нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич покинула родную страну. Писательница выехала в Германию, передает сайт VSE42.RU.

Помощница Светланы Алексиевич подчеркнула, что ее стремительный отъезд из Белоруссии не связан с делом, которое было возбуждено в отношении Координационного совета оппозиции. “Она улетела по своим личным делам”, – подчеркнула она.



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