Володин: Дума в 2020 году сэкономит более 1 млд рублей

28.09.2020, 17:43, Разное

“Госдума в текущем году сэкономит более 1 миллиарда рублей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы”, – цитируют СМИ источник РИА Новости.

Сэкономленные средства нижняя палата возвращает в бюджет. В 2019 году Госдума сэкономила 394 миллиона рублей.

Напомним, что Госдума 15 сентября Госдума открыла осеннюю сессию. Ключевой задачей депутатов в ближайшие месяцы будет рассмотрение проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Его внесут в нижнюю палату до 1 октября. Также предстоит принять 12 бюджетообразующих законов.

Перед внесением проекта главного финансового закона страны спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Нижняя палата и кабмин совместно вели подготовку к рассмотрению нового бюджета в рамках так называемого нулевого чтения.