Бывший сотрудник спецслужб предупредил о возможном покушении на Путина

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28.09.2020, 17:23, Разное

У Соединенных Штатов нет моральных препятствий для радикального решения своих внешнеполитических проблем, уверен Кедми. По его словам, можно составить огромный список глав государств, которые были убиты в результате организованных Штатами покушений.

В Вашингтоне рассматривали вариант ликвидации президента Сирии Башара Асада и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, отметил эксперт. Еще раньше американске спецслужбы обсуждали возможность устранения бывшего председателя КНР Мао Цзедуна и некоторых главы европейских государств, заявил Кедми.

У американцев нет никаких моральных препятствий организовать покушение на президента России Владимира Путина, уверен эксперт. “Это вопрос возможности и целесообразности, именно так к этому надо относиться”, – сказал политолог в эфире израильского телеканала Iton-TV.

Как писали “Дни.ру”, ранее Яков Кедми спрогнозировал признание Белоруссией российского статуса Крыма. По мнению эксперта, у президента Александра Лукашенко больше нет возможности маневрировать между Западом и Москвой. Евросоюз не признал его победителем выборов главы государства и считает нелегитимным.

Лукашенко не признавал российский Крым потому, что не хотел портить отношения с Западом, подчеркнул Кедми. Многовекторность была основой внешней политики республики.



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