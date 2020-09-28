Стало известно о переписке погибшего штурмана Ан-26 с дочкой перед крушением

28.09.2020, 17:10, Новости дня

Погибший при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом штурман Алексей Остапенко за несколько минут до катастрофы переписывался с семилетней дочерью, об этом рассказала его вдова Елена Остапенко.

«И мне ребенок сказал: «Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил». И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент», – рассказала женщина ТСН.

Остапенко добавила, что ее муж буквально «жил самолетами».

«Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов», – сказала вдова летчика.

В Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту – Вячеславу Злочевскому, второй скончался утром в субботу.

Власти страны рассматривают четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету.

Ранее сообщалось, что были извлечены «черные ящики» упавшего в городе Чугуеве в Харьковской области самолета.