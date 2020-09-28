 

Азербайджан обратился к диаспоре в России

28.09.2020, 17:10, Новости дня

Посольство Азербайджана призывает диаспорские организации в РФ с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и действовать в рамках норм и законов России, заявили в дипмиссии республики в Москве.

«В в течение только одного дня посольство получило более 50 обращений от наших соотечественников, изъявивших желание защищать свою Родину», – передает РИА «Новости» заявление посольства.

В дипмиссии выразили глубокую благодарность соотечественникам за проявленный патриотизм и заявили, что «азербайджанская армия способна самостоятельно решить любые задачи по освобождению оккупированных территорий».

Также в посольстве возложили ответственность за нынешнее обострение ситуации на военно-политическое руководство Армении, «действия которого привели к июльским событиям в товузском направлении, вследствие чего погибли азербайджанские военнослужащие и мирные жители, в августе к захвату азербайджанскими военными руководителя диверсионной группы, направленной для совершения террористических актов».

Посольство выразило соболезнования семьям и близким погибших азербайджанских военнослужащих и гражданских.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Азербайджан также решил ввести военное положение на всей территории страны.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Путин предложил США взаимное сдерживание в развертывании новых ракет

07.09 / Латвия заявила о нежелании проводить ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией

14.07 / Евросоюз выдвинул Турции список своих претензий

27.06 / Мнения: Москва словам не верит

21.09 / Германия, Швеция и Франция не ответили на запрос РФ по Навальному

07.07 / Стало известно о состоянии добровольцев, вакцинированных от COVID-19 в Сеченовском университете

27.09 / Состояние выжившего во время крушения Ан-26 курсанта улучшается

05.09 / Украина и Румыния подписали соглашение об укреплении безопасности в регионе Черного моря

18.09 / “Из области конспирологии”. Ермак опроверг тайные договоренности с Россией, о которых говорил Богдан

03.07 / Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские корабли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска