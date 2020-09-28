Азербайджан обратился к диаспоре в России

28.09.2020, 17:10, Новости дня

Посольство Азербайджана призывает диаспорские организации в РФ с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и действовать в рамках норм и законов России, заявили в дипмиссии республики в Москве.

«В в течение только одного дня посольство получило более 50 обращений от наших соотечественников, изъявивших желание защищать свою Родину», – передает РИА «Новости» заявление посольства.

В дипмиссии выразили глубокую благодарность соотечественникам за проявленный патриотизм и заявили, что «азербайджанская армия способна самостоятельно решить любые задачи по освобождению оккупированных территорий».

Также в посольстве возложили ответственность за нынешнее обострение ситуации на военно-политическое руководство Армении, «действия которого привели к июльским событиям в товузском направлении, вследствие чего погибли азербайджанские военнослужащие и мирные жители, в августе к захвату азербайджанскими военными руководителя диверсионной группы, направленной для совершения террористических актов».

Посольство выразило соболезнования семьям и близким погибших азербайджанских военнослужащих и гражданских.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Азербайджан также решил ввести военное положение на всей территории страны.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.