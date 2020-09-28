 

В Нагорном Карабахе продолжаются бои

28.09.2020, 17:09, Разное

Армения и Азербайджан заявили о гибели сотен военных.

В Нагорном Карабахе продолжаются бои между военными Армении и Азербайджана, сообщили в Минобороны обеих стран.

Баку заявил, что сегодня утром армянские силы обстреляли город Тертер. «Минобороны в последний раз предупреждает противника о том, что подразделения азербайджанской армии примут адекватные ответные меры», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В армянском министерстве подтвердили информацию о столкновениях в Нагорном Карабахе. «Бои продолжаются, на некоторых участках ведутся артиллерийские бои», — пояснил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сказав, что ВС Азербайджана применили систему «Смерч».

Азербайджан заявил о том, что со стороны Армении были убиты и ранены 550 военных, однако армянская сторона это отрицает. Ереван сказал о гибели 31 человека со своей стороны и о потерях свыше 200 военных — с азербайджанской. Ранее Азербайджан сообщал о 19 раненых мирных жителях и пяти погибших. Среди военных, согласно сообщению Генпрокуратуры Азербайджана, несколько человек погибли, несколько — получили ранения, точное число не приводится.

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Напомним, рано утром 27 сентября столицу Нагорного Карабаха Степанакерт и другие его населенные пункты обстреляли. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга. В Армении и в Нагорном Карабахе объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В ряде регионов Азербайджана тоже объявили военное положение, а также ввели комендантский час. Сегодня азербайджанский лидер Ильхам Алиев объявил частичную мобилизацию.

Источник: Новая газета



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