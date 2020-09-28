Добровинский оценил жалобу Ефремова на «давление» со стороны Пашаева

28.09.2020, 17:08, Новости дня

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым, прокомментировал апелляционную жалобу актера, а также заявление о том, что адвокат Эльман Пашаев якобы оказывал давление на своего подзащитного.

Интересы Ефремова представляла группа адвокатов, а не один Пашаев, передает заявление Добровинского «Рен ТВ» со ссылкой на PR-директора адвокатского бюро «Добровинский и партнеры» Любовь Карнюшину.

«Михаил Ефремов даже после отказа от своих адвокатов, не выбрал другого защитника, а продолжил работу с той же командой – это говорит о том, что выбранная ими позиция г-на Ефремова устраивала», – подчеркивается в заявлении Добровинского.

«Кроме того, на вопрос адвоката Александра Добровинского в суде: согласен ли Михаил Ефремов с заявлениями своей защиты, Михаил Олегович ответил, что это все его слова и мысли. Поэтому говорить о том, что вина за все произошедшее в суде, лежит только на одном адвокате, пожалуй, неправильно», – отмечается в сообщении.

В адвокатской конторе Добровинского считают, что Ефремов мог вносить коррективы в выбранную линию защиты, если видел необходимость в этом, или же просто сменить их.

Ранее в пресс-службе Пресненского суда сообщили, что Ефремов в своей жалобе на приговор заявил о давлении со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Сам Пашаев выразил надежду, что такая жалоба поможет актеру добиться смягчения приговора.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что артист перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.