 

Госдума призвала к немедленному прекращению огня в Карабахе

28.09.2020, 17:08, Новости дня

Государственная дума планирует призвать к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе, выразив готовность оказать посредническую помощь для мирного урегулирования ситуации. Об этом сказано в проекте заявления нижней палаты российского парламента.

«Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты Государственной думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки», – передает ТАСС заявления Госдумы.

Кроме того, депутаты нижней палаты «выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы».

Проект заявления был внесен комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Азербайджан также решил ввести военное положение на всей территории страны. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.



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