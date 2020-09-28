 

Попова заявила об отсутствии оснований для новых ограничений по коронавирусу

28.09.2020, 17:08, Новости дня

Прямых оснований для введения в РФ новых карантинных мер из-за коронавирусной инфекции на данный момент нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня говорить о том, что мы будем вводить какие-то карантинные меры, оснований прямых нет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

По словам Поповой, новые ограничения не потребуются, если будут соблюдаться меры профилактики распространения вируса. «Если мы будем ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя и заботиться о своих близких – пожилых и маленьких, своих друзьях и коллегах по работе, тогда ничего плохого не произойдет», – отметила глава Роспотребнадзора.

Она отметила также, что не более 2% школьников в РФ являются носителями коронавируса.



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