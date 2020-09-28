Чубайс сравнил льготников с пиявками, присосавшимися к бюджету

28.09.2020, 17:02, Разное

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что граждан, пользующихся льготами и субсидиями от государства, можно сравнить с пиявками, присосавшимися к бюджету. Он предложил снизить нагрузку на бюджет за счёт сокращения льготных категорий и выразил уверенность: это следовало сделать ещё в 1991 году.

Выступая на онлайн-конференции Сбербанка «Цифровой век-2020. Экономика», глава госкорпорации заметил: государство несёт всё больше издержек на льготников, а те в ответ только «наглеют».

– У нас сейчас большинство льготников, получателей субсидий, пенсий – это люди, скажу прямо, которые перепутали свой карман с государственным. Кто-то может возразить, что не так и много они получают из бюджета, но если смотреть вместе, сколько мы тратим на них каждый год, как государство, то это ощутимые суммы, которые могли бы пойти на совершенствование госаппарата, проведение международных мероприятий, либерализацию экономики в конце концов, – сказал он.

Ведущий дискуссии в свою очередь поинтересовался у Чубайса, что тот предлагает делать. Политик ответил, что бюджетные расходы нуждаются в сокращении.

– Если вы в лес пошли, скажем, и на вас пиявка прицепилась, вы что делаете? Позволяете ей пить кровь или снимаете её? С пиявками, присосавшимися к бюджету, у нас ситуация та же, их необходимо сбросить. Пока что это, может, и не слишком популярное мнение, но я уверен, что именно к таким выводам в итоге все и придут. Мы в 1991-м после социализма этот контингент пожалели, решили дать им время, чтобы привыкнули к новым реалиям. Они в ответ сели на шею, то есть присосались буквально к государственным деньгам, и ничего менять не хотят, их теперь от кормушки не отгонишь. Но государство всё-таки не богадельня и мы с вами, господа, не филантропы, – сказал он.