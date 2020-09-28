 

Новый кроссовер Kia Sportage дебютирует в апреле следующего года

28.09.2020, 17:00, Новости дня

Сегодня появились данные, что обновленное исполнение кроссовера Kia Sportage появится на рынке к весне 2021 года.

В свою очередь, на местном рынке модель 2021 года уже доступна с отделкой из черной кожи, что придает кроссоверу более агрессивный и стильный вид. Также следует отметить, что изменения здесь коснутся не только салона, но и кузова. Покупатели смогут приобрести усовершенствованный кроссовер Kia Sportage с обычной или удлиненной базой.

Также значится, что новая модель активно проходит тестовые испытания на дорогах, тогда как пока говорить о завершении заездов слишком рано. Напомним, в РФ доступна модель Kia Sportage с 2,0 и 2,2-литровыми агрегатами, которые выдают 150 и 184 л.с. мощности соответственно. Остальные параметры пока неизвестны.



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