 

Уровень Черного моря поднялся на 4 метра за 2400 лет

28.09.2020, 17:00, Новости дня

Данное открытие сделали исследователи на руинах древнегреческого города Акра. Известно, что в IV веке до нашей эры он находился на побережье Черного моря, а сейчас практически полностью погружен под воду.

Известно, что почти две с половиной тысячи лет назад город защищала от морской воды небольшая стена. Теперь ее верхний край также находится под водой. Проведя несложные расчеты, ученые определили, что уровень моря поднялся на 4 метра.

Остается вопросом, как это могло произойти. Речь же идет о море, связанном с мировым океаном. Предположение, что его уровень также поднялся на 4 метра за такое короткое время, было бы слишком смелым. Альтернативная версия сводятся к тому, что сама территория города могла опуститься в результате каких-то тектонических сдвигов.



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