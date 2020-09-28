 

Шведские ученые обнаружили еще одну пользу от двухминутных занятий физкультурой

28.09.2020, 17:00, Новости дня

Всего две минуты физических упражнений повышает умственные способности человека на целых два часа. Об этом сообщили ученые из Швеции, которые исследовали зависимость интеллектуальных возможностей от аэробной активности.

Ели вы целый день заняты важным делом: составляете документацию, пишете доклад и т.д., вам полезно будет каждый два часа устраивать перерыв всего на две минуты, чтобы позаниматься на тренажере или сделать простые физические упражнения, утверждают специалисты. Потерянного времени жалеть не стоит, так как после краткосрочной физической активности умственные способности резко возрастают.

Эффект сохраняется на протяжении двух часов, после которые снова рекомендуют сделать перерыв на зарядку.



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