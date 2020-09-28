Инопланетянин из пустыни Атакама

28.09.2020, 19:06, Разное

В интернете во множестве гуляют фотографии и видеосъемки, на которых запечатлены якобы тела погибших инопланетян. Эксперты всех мастей уже много лет спорят о достоверности этих материалов, и не являются ли они мистификацией. Но есть несколько случаев, когда никакие споры по поводу «а было ли тело?» не ведутся, потому что наличие тела неизвестного гуманоида установлено как факт.

Странное хобби

Чилиец Оскар Муньос имел необычное хобби – разъезжал по заброшенным домам и поселкам в поисках артефактов. Никогда не знаешь, что найдешь в брошенном доме: предмет, брошенный за ненужностью через 50 лет становится антиквариатом, остается его только подобрать а затем выгодно продать. В октябре 2003 года он решил посетить шахтерский поселок-призрак Ла Нория в пустыне Атакама. Здесь ему предстояло сделать самую яркую находку в своей жизни.

19 октября он добрался до назначенного места. Еще в дороге он наслушался историй о том, что обитатели городского кладбища гуляют ночью по Ла Нории. Поселок действительно представлял собой мрачное место, но это только добавляло остроты в его путешествие.

Находка любителя артефактов

Опытный искатель артефактов, он знал, что сюрпризом может стать все что угодно. Поэтому когда недалеко от церкви он увидел лежащий не земле тряпичный сверток, он не поленился, не побрезговал, поднял его и развернул.

В кусок материи было завернуто уже мумифицированное тельце… кого? 15-сантиметровое существо обладало непропорционально большой выпуклой головой и твердыми зубами. Оскар почуял запах денег.

Муньос продал находку за 60 долларов. Далее находкой заинтересовался Рамон Навиа Осорио, сотрудник испанского института экзобиологических исследований. Он приобрел мумию и постарался привлечь к ее изучению авторитетных ученых. И тут у него возникли проблемы.

Светила с мировыми именами, только ознакомившись с Атой (такое «имя» получил найденыш из Атакамы), отказывались от его изучения, а согласившиеся – давать письменное заключение. И причины на это у них были.

Странный Ата

Прежде всего, существо имело 9 пар ребер. Для незнающих сообщаем, что у человека их – 12. Уже один этот необъяснимый факт ставил специалистов в тупик. Не может быть человека с 18 ребрами! Их должно быть только 24!

Не подтвердилась версия, что Ата является абортированным человеческим плодом. Медики в один голос заявляли, что плотность ткани существа не соответствует характеристикам 20-22 – недельного человеческого плода, концентрация кальция в костях во много раз превышала норму даже для новорожденного. Да и где вы видели младенца с зубами?

Сотрудники калифорнийского Стэнфордского университета после 6-месячного исследования дали заключение о возрасте Аты: 6-8 лет. Проведя томографию, ученые сделали вывод о наличии у существа легких и сердца. Несомненно, Ата дышал, ел земную пищу и переваривал ее.

Профессор университета Гарри Нолан заявил, что возраст скелета – несколько десятков лет и это явно не обезьяна. На настойчивые вопросы журналистов «так кто же Ата такой?» профессор ответил, что «вероятно мы имеем дело с «весьма интересной мутацией человека». При этом многочисленные антропологические нестыковки типа 9 пар ребер объяснить не смог.

Врач-остеопат доктор Стивен Грир был более откровенен: «Это не обезьяна, это гуманоид и в то же время, это не человек».

Родственники Аты

После того как история получила огласку в печати, всплыла публикация газеты «Flying Saucer Review» 20-летней давности о находке аналогичного трупа в окрестностях г. Салинас (Пуэрто-Рико). Подобное существо, к тому же живое (!) было найдено в далекой от Чили России. Почти месяц жил «кыштымский карлик» у жительницы г. Кыштым Челябинской области.

Как говорят ученые, один случай – может быть всем, что угодно, два случая – можно списать на совпадение, но три – это уже закономерность. Так есть ли связь между всеми этими «карликами»? Не родственники ли они? И не всплывет ли когда-нибудь и где-нибудь четвертый «брат-близнец» Аты?

Официальная наука старается держаться от этой темы подальше. Принято считать, что «атакамский мальчик» – человеческий мутант.

Но оснований сомневаться в этом более чем достаточно.