 

Владимир Познер, Юлия Снигирь и другие гости коктейля в ресторане Quadrum

28.09.2020, 16:55, Разное

На днях в ресторане Quadrum состоялось празднование 150-летия Hennessy X.O, которое посетили Юлия Снигирь, Лукерья Ильяшенко, Ольга Свиблова, Марианна Максимовская, Ксения Чилингарова, Ольга Карпуть, Илья Бачурин, Уильям Ламберти, Мари Коберидзе, Марика Кравцова и другие.

Владимир ПознерЮлия СнигирьЛукерья ИльяшенкоКсения ЧилингароваМарианна Максимовская

В рамках мероприятия состоялось выступление Владимира Познера, который поделился своим взглядом на знаменитое французское “искусстве жить” (art-de-vivre), а также порассуждал на тему времени. Затем началась прямая трансляция пиротехнического перфоманса китайского художника Цай Гоцяна из поместья семьи Хеннесси. Разноцветный 15-минутный фейерверк под названием “Рождение трагедии” был запущен из 150 дубовых бочек, плывущих по реке Шаранта. Главное послание перфоманса – выразить поддержку тем, кто пострадал во время пандемии, донести сообщение оптимизма, стойкости и радости.Ольга СвибловаУильям ЛамбертиОльга КарпутьИлья БачуринМарика КравцоваЕвгения МиловаМари КоберидзеДарья ЛисиченкоДмитрий Игнатов



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