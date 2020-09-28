Кардиолог рассказал, что нужно делать для поддержания здоровья сердца

28.09.2020, 16:53, Разное

Кардиолог Торстен Дилл, являющийся главным врачом клиники Sana Hospital Düsseldorf-Benrath в Германии, пояснил о возможности предотвращения большинства случаев летальных исходов от болезней сердца и сосудов. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни.

Кардиолог подчеркнул, нужно сочетать достаточную физическую нагрузку со сбалансированным питанием, предпочтительно средиземноморской диетой. Специалист рекомендует еженедельно уделять 150-180 минут физической активности, в частности отдавать предпочтение пешим прогулкам и подъемам по лестнице, не используя лифта. Контроль уровня холестерина, артериального давления и отказ от курения также позволят защитить сердце и кровеносные сосуды от развития заболеваний. По мнению Торстена Дилла, главной причиной появления болезней сердца является стресс, возникающий из-за недосыпания, ухудшения качества сна, курения, злоупотребления сладостями и алкоголем.

Кардиолог отметил, он сам, независимо от погоды, три раза в неделю по 60 минут бегает, а также включает в свой рацион больше рыбы и овощей, уменьшая количество употребления мяса.