 

Кардиолог рассказал, что нужно делать для поддержания здоровья сердца

28.09.2020, 16:53, Разное

Кардиолог Торстен Дилл, являющийся главным врачом клиники Sana Hospital Düsseldorf-Benrath в Германии, пояснил о возможности предотвращения большинства случаев летальных исходов от болезней сердца и сосудов. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни.
Кардиолог подчеркнул, нужно сочетать достаточную физическую нагрузку со сбалансированным питанием, предпочтительно средиземноморской диетой. Специалист рекомендует еженедельно уделять 150-180 минут физической активности, в частности отдавать предпочтение пешим прогулкам и подъемам по лестнице, не используя лифта. Контроль уровня холестерина, артериального давления и отказ от курения также позволят защитить сердце и кровеносные сосуды от развития заболеваний. По мнению Торстена Дилла, главной причиной появления болезней сердца является стресс, возникающий из-за недосыпания, ухудшения качества сна, курения, злоупотребления сладостями и алкоголем.

Кардиолог отметил, он сам, независимо от погоды, три раза в неделю по 60 минут бегает, а также включает в свой рацион больше рыбы и овощей, уменьшая количество употребления мяса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Россия и польская «Конфедерация»: прощание с иллюзиями

03.09 / Мнение: Продажа газа Эмиратам, не такой уж глубокий кризис и отзыв рейтинга

27.08 / Международный форум rAsia Baikal 2020: Цифровизация всего и трансформация

03.08 / “Это миф для женщин!”: Роза Сябитова рассказала о причине “боязни серьезных отношений” у мужчин

15.09 / Мнение: Без русского языка Турмения погружается в средневековье

18.08 / Лукашенко хочет втянуть Россию. А нам это нужно?

26.06 / Мнение: О реформах на Украине

17.07 / В России утверждают, что разработали «антигравитационный двигатель»

13.09 / Три ужасные истории о людях с измененной психикой

07.09 / Особенности национальной кухни могут влиять на смертность от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска