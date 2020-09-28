В Сети оценили шансы Бузовой на победу в боксерском поединке

28.09.2020, 16:48, Новости дня

Интернет-пользователи оценили шансы певицы и телеведущей Ольги Бузовой на победу в боксерском поединке, на который ее вызвала девушка-боксер Ангелина Семенова.

«Оля Бузова! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой! Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого и как ты сама сказала, что ты Боец по жизни! Ты красивая, а я красивая и сильная. Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» – написала Семенова в своем Instagram.

PR-менеджер Бузовой Антон Богуславский рассказал «Ридусу», что певица в прошлом занималась восточными единоборствами.

«Она занималась в детстве айкидо или похожим боевым искусством», – рассказал представитель звезды.

Подписчики Семеновой в комментариях активно обсуждают новость. Некоторые предположили, что Бузова «явно встряла» и ей «не выжить».

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Публикация от Angelina Semenova (@angelyalyabra_) 25 Сен 2020 в 10:35 PDT