Зарегистрирована самая мощная магнитная буря в 2020 году

28.09.2020, 16:48, Новости дня

В ночь на 28 сентября почти всеми магнитными обсерваториями, работающими на средних и высоких широтах, зарегистрирована самая мощная магнитная буря в 2020 году, сообщили в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

«Колебания магнитного поля начались еще за три дня до пика, 24-25 сентября. В это время индекс геомагнитной активности резко увеличился от спокойного уровня 1-2, на котором преимущественно находился последние месяцы, до значений 4-5, соответствующих возмущенному магнитному полю, а также бурям слабого уровня. В таком возмущенном состоянии магнитное поле Земли провело трое суток до ночи 27-28 сентября, когда амплитуда колебаний возросла примерно в два раза до значений, соответствующих уровню 6 шкалы. Это стало рекордным значением с октября 2019 года – именно тогда, 25-26 октября, последний раз регистрировались возмущения сравнимой амплитуды», – передает сообщение вуза ТАСС.

Магнитные бури представляют собой колебания земного магнитного поля. На сегодняшний день ученые установили, что основной причиной бурь являются космические события, происходящие на Солнце – вспышки и иные явления взрывной приводы, приводящие к выбросам вещества в межпланетное пространство. Эти массы вещества проходя расстояние от Солнца до Земли, наносят удар по магнитному полю Земли и вызывают его колебания и, как следствие, бури.

Также причиной образования магнитных бурь, которая играет наиболее важную роль во время низкой солнечной активности, являются изменения скорости солнечного ветра – потока плазмы, обдувающего Землю, который находится в равновесии с магнитным полем планеты.

В случае, если скорость солнечного ветра меняется, то с ним выходит из равновесия и магнитное поле Земли. Оно начинает колебаться и фиксируется как магнитная буря.

Те бури, которые регистрируются сейчас, вызваны именно этим явлением. Земля проходит через обширную область возмущенного солнечного ветра со сложной структурой скорости и плотности.

Всплеск геомагнитной активности в ночь на 28 сентября, скорее всего, связан с прохождением планеты через наиболее сильное возмущение, возможно, центр потока плазмы. Пик этой активности пришелся на 02.00 мск 28 сентября. В течение 10 часов после этого амплитуда колебаний постепенно падала, то есть поле сейчас стабилизируется.

Ранее профессор Московской медицинской академии, председатель Московского городского Научного общества терапевтов Павел Воробьев рассказал, что магнитные бури не представляют опасности для человека и не влияют на его здоровье.