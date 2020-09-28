Путин сделает прививку от коронавируса перед визитом в Сеул

28.09.2020, 16:43, Разное

В понедельник, 27 сентября, Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Лидер Южной Кореи предложил российскому коллеге посетить Сеул после стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса.

Путин принял приглашение. “Лично привьюсь российской вакциной и поеду”, – приводит слова президента России телеканал “НТВ”.

Напомним, что вакцина от коронавируса “Спутник V” была зарегистрирована 11 августа. После этого началось производство препарата.

В основе вакцины лежит уникальная технология двух аденовирусных векоров человека. Она позволяет сформировать мощный иммунитет к коронавирусу. Безопасность этой платформы подтверждена десятками лет научных исследований.

В сентябре препарат начал поступать в российские регионы. В настоящее время проходит последняя стадия испытаний вакцины, в ней примут участие более 40 тысяч человек.

Заинтересованность в отечественной разработке выразили десятки стран. Российский фонд прямых инвестиций договорился о поставке около 50 миллионов доз вакцины в Бразилию. Всего наша страна получила заявки на более чем миллиард доз препарата.