 

Путин сделает прививку от коронавируса перед визитом в Сеул

28.09.2020, 16:43, Разное

В понедельник, 27 сентября, Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Лидер Южной Кореи предложил российскому коллеге посетить Сеул после стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса.

Путин принял приглашение. “Лично привьюсь российской вакциной и поеду”, – приводит слова президента России телеканал “НТВ”.

Напомним, что вакцина от коронавируса “Спутник V” была зарегистрирована 11 августа. После этого началось производство препарата.

В основе вакцины лежит уникальная технология двух аденовирусных векоров человека. Она позволяет сформировать мощный иммунитет к коронавирусу. Безопасность этой платформы подтверждена десятками лет научных исследований.

В сентябре препарат начал поступать в российские регионы. В настоящее время проходит последняя стадия испытаний вакцины, в ней примут участие более 40 тысяч человек.

Заинтересованность в отечественной разработке выразили десятки стран. Российский фонд прямых инвестиций договорился о поставке около 50 миллионов доз вакцины в Бразилию. Всего наша страна получила заявки на более чем миллиард доз препарата.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Моника и Анджелина – Личное мнение

20.07 / Как научиться понимать свои эмоции

23.09 / Ученые изменили определение боли впервые за 40 лет

25.07 / Горящий хлеб

10.07 / Небо, море, облака: принц Монако Андреа Казираги и Татьяна Санто-Доминго на отдыхе в Сен-Тропе

10.08 / Ким Кардашьян и Канье Уэст вернулись из отпуска в Доминикане, где пытались спасти брак: фото с детьми из аэропорта

27.07 / Здоровье: Врачи назвали 5 худших утренних пищевых привычек

09.09 / Мнение: Казус Ефремова актеров ничему не научил

13.08 / Мэттью Макконахи написал мемуары: “Я провел 12 дней в пустыне без электричества”

31.08 / Ученые определили молекулу, помогающую раку легких прятаться от иммунитета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска