Известный артист заявил о победе белорусского народа: Пришло время перемен

28.09.2020, 16:43, Разное

Исполнитель объявил, что пришло время перемен. Артист призвал оппозиционно настроенных белорусов заняться матчастью: изучать экономику, историю, геополитику, политтехнологии.

По мнению рэпера, единственный выход из кризиса в Белоруссии – это создание политических партий. В таком случае противники режима Александра Лукашенко смогут громко заявить о своих интересах.

Сергей Пархоменко сообщил, что народ уже победил. Белорусы наконец стали политически активными. “Общество пришло к этому – исторически это сейчас необходимо”, – отметил он в интервью The Flow.

Напомним, акции протеста в Белоруссии вспыхнули сразу после оглашения итогов выборов президента. По данным Центризбиркома, победу одержал Александр Лукашенко. За него проголосовали 80%.

С критикой результатов выступили оппозиционеры. Они обвинили власти в фальсификации голосования. Протестующие потребовали, чтобы в республике были проведены повторные выборы.

23 сентября состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. На мероприятии во Дворце независимости в Минске присутствовали высокопоставленные чиновники и силовики.