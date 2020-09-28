 

«Это музейный экспонат» – губернатор Омской области отказался вернуть одежду Навального

28.09.2020, 16:37, Разное

Губернатор Омской области Александр Бурков ответил отказом на требование оппозиционера Алексея Навального передать ему одежду, по его словам, находящуюся в больнице скорой помощи в Омске.

Глава региона пояснил, что часть вещей будут проданы на благотворительном аукционе, а вырученные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей за границей. Другая половина будет размещена в интерактивном музее и станет частью композиции «По следам Навального».

– Насколько мне известно из новостей, все личные вещи блогера Навального улетели вместе с ним в Берлин, а те, которые остались в Омске, мы пустим для благотворительных и культурных целей. Омск, и так город, где, кроме метро, нет других достопримечательностей, а вся эта ситуация с Навальным, слава богу, хорошо завершающаяся, позволила нам создать новый культурный объект. Место для него мы уже выделили в одном из вузов. Пусть люди ездят и смотрят, оставляют деньги в Омской области или инвестируют, — сказал Бурков.

Губернатор добавил, что экспозиция «По следам Навального» уже практически собрана и будет открыта в ноябре. В неё войдут некоторые элементы одежды блогера, пластиковый стаканчик, идентичный тому, из которого оппозиционер пил чай в Томском аэропорту, и пресловутая бутылка, любезно предоставленная компанией «Святой источник».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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