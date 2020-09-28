В Рыбинске создали роботизированный комплекс для тушения лесных пожаров
 

В Рыбинске создали роботизированный комплекс для тушения лесных пожаров

28.09.2020, 14:28, Новости
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Рыбинское научно-производственное предприятие «Тензосенсор» разработало и изготовило роботизированный комплекс для тушения лесных пожаров. Он представляет из себя трех роботов.

Роботизированный комплекс для тушения лесных пожаров создан на средства гранта Министерства науки и высшего образования РФ.

– Задача этого комплекса – отрезать горящую часть леса от негорящей, таким образом, локализировать пожар. Роботы работают в виде подразделения. Ими управляют всего пять операторов. Пока это только опытный образец, но мы хотим создать производство таких роботов в Рыбинске с привлечением промышленных предприятий города, – рассказал Владимир Никитин, генеральный директор НПП «Тензосенсор».

Глазами комплекса является квадрокоптер, который осуществляет разведку горящего участка. Также в комплекс входят робот, который способен резать кусты и расчищать дорогу в лесу; робот, который проделывает противопожарную минерализованную полосу и пожарный робот для непосредственного тушения пожара.

Помощь в создании комплекса НПП «Тензосенсор» помогали ведущие вузы региона – РГАТУ имени П. А. Соловьёва и Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.



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