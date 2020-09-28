Можно, но осторожно. Что должен знать об алкоголе диабетик

28.09.2020, 16:15, Разное

Алкоголь и уровень глюкозы в крови

Гипогликемия

У людей, которые принимают таблетки для снижения уровня глюкозы в крови или вводят себе инсулин, алкоголь увеличивает риск гипогликемии (так называют падение уровня глюкозы в крови ниже 4 ммоль/л). Это состояние может возникнуть вскоре после выпивки или спустя несколько часов (например, следующим утром). Его основные симптомы – головокружение, чувство голода, потливость, покалывание в губах, ощущение дрожи, утомленность, ускорение пульса.

Гипогликемия может развиваться, потому что алкоголь мешать печени выпускать глюкозу из депо, где она хранится в виде гликогена. В итоге уровень глюкозы падает под действием лекарств, и организм не может это компенсировать. Этот риск сохраняется почти в течение суток после употребления горячительных напитков.

Как избежать гипогликемии или ее тяжелых последствий.

Не пейте слишком много алкоголя.

Не пейте на пустой желудок. Ваша пища должна содержать углеводы.

Имейте с собой сахар или глюкозу (конфеты, таблетки глюкозы).

Хорошо, если в компании есть человек, который понимает риск гипогликемии и знает, что делать.

Носите какой-то знак, позволяющий идентифицировать вас как диабетика. Тогда риск того, что в случае гипогликемии вас примут просто за пьяного, будет ниже.

Никогда не прекращайте использовать инсулин.

Перекусите перед сном.

Попросите кого-то проверить утром, все ли с вами в порядке.

Проверьте уровень глюкозы до и после завтрака, если есть возможность.

Избегайте тяжелой физической нагрузки в течение дня.

Алкоголь делает людей более беспечными и менее внимательными. Как следствие, выпивший человек может обнаружить симптомы начинающейся гипогликемии с опозданием. Это опасно, поскольку при этом состоянии нужна быстрая помощь.

Гипергликемия

Известно и об обратном действии алкоголя: увеличении уровня глюкозы в крови. Механизм этого явления точно неизвестен. Но маркеры регулярной гипергликемии ученые часто обнаруживают у упитанных регулярно и избыточно пьющих (не менее 3-4 порций алкоголя в день) людей. Ученые предполагают, что алкоголь влияет на чувствительность тканей к инсулину.

Алкоголь и другие состояния

Употребление алкоголя может воздействовать на здоровье диабетика и посредством других механизмов, не связанных с колебаниями уровня глюкозы.

Хорошо известно, что регулярная выпивка тесно связана с риском набора веса. Ожирение, в свою очередь, является одной из причин сахарного диабета и мишенью в лечении этой болезни.

Выпивка способствует поражению поджелудочной железы и печени, что может ухудшать течение сахарного диабета.

Алкоголь увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней и поражений мозга.

Злоупотребление алкоголем может усилить кетоацидоз и усугубить все осложнения сахарного диабета: диабетические нейропатию и ретинопатию, импотенцию.

Алкоголь взаимодействует с некоторыми лекарствами, которые применяют при диабете, включая метформин.

Как же быть с алкоголем?

Обычно больной диабетом может выпить одну-две рюмки в честь праздника, но регулярное злоупотребление и игнорирование мер предосторожности могут привести к тяжелым последствиям.

Вот основные принципы, которых следует придерживаться:

Помните о профилактике гипогликемии (см. инструкцию выше).

Позволить себе немного выпить можно в случае хорошего контроля сахара крови. В противном случае от алкоголя лучше отказаться.

Ограничить количество максимум двумя порциями алкоголя в день. Этот совет не отличается от общих рекомендаций по употреблению алкоголя (они могут немного отличаться в разных странах).

1 порция алкоголя – 10 грамм чистого спирта. Это примерно эквивалентно:

375 миллилитрам пива;

425 миллилитрам легкого пива;

100 миллилитрам вина;

60 миллилитрам крепкого вина;

30 миллилитрам крепких напитков.

Нужно стараться отдавать предпочтение относительно низкокалорийным напиткам: сухому вину, легкому пиву. Алкоголь можно смешивать с диетическими сладкими напитками ли с водой.

Лучше избегать сладких вин и коктейлей с высоким содержанием сахара.

Если вы пьете регулярно, не скрывайте это от своего врача. Сообщайте ему и об изменениях своих питейных привычек.

Проверяйте уровень глюкозы в крови перед сном, если вы пили утром. Если он низок, немного перекусите.

С алкоголем можно получить много калорий. Но не следует сокращать количество съедаемой еды из-за этого.

Врач может рекомендовать сократить количество потребляемого алкоголя в случае:

избыточной массы тела;

сложностей с контролем глюкозы в крови;

повышенного уровня триглицеридов в крови;

осложнений диабета.

Не следует забывать, что алкоголь может быть противопоказан и по другим причинам, например, при поражениях печени и поджелудочной железы.