 

Россия направит 0,5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства Молдавии

28.09.2020, 16:08, Новости дня

Россия сформировала объем помощи до 0,5 млрд рублей для поддержки сельскохозяйственного сектора Молдавии, сообщил президент Владимир Путин на переговорах с главой республики Игорем Додоном в режиме видеоконференции.

«По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей для того, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Путин пожелал Додону успехов на президентских выборах.

«Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц – и я, кстати, хочу вам пожелать успехов на этих выборах – нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию», – приводит его слова РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что последние годы были непростыми в российско-молдавских отношениях, однако «благодаря вашим (Додона – прим. ВЗГЛЯД) усилиям мы эти отношения улучшаем).

Кроме того, Додон поблагодарил Россию и выразил надежду на подписание соглашения о российском кредите для поддержки молдавской экономики на 200 млн евро «в ближайшее время». «Я знаю, что на днях, на прошлой неделе был раунд переговоров, и есть движение положительное», – сказал сказал глава республики. 

Выборы президента республики запланированы на 1 ноября. К настоящему времени официально зарегистрировано три кандидата, в том числе глава «Нашей партии» Ренато Усатый и председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. Додон также сообщил о своем желании баллотироваться, но ЦИК пока не утвердил его в качестве кандидата.



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