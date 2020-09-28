Бизнес-партнеры сына экс-губернатора Левченко прокомментировали его задержание

28.09.2020, 16:08, Новости дня

Бизнес-партнеры депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко прокомментировали его задержание по делу ООО «Звезда». Предприниматели рассказали о задолженностях компании ЗАО «Стальконструкция», гендиректором которой является сын экс-губернатора.

По словам юриста, компания ЗАО «Стальконструкция» имеет задолженность перед организацией в несколько миллионов, передает IrkutskMedia.

«КапиталИнвестСтрой» в 2016 году являлся заказчиком на строительство торгового центра у ЗАО «Стальконструкции», где генеральным директором выступает Левченко. В процессе исполнения выяснилось, что у лица ЗАО «Стальконструкция» нет средств для оплаты работ», – рассказал представитель интересов ООО «КапиталИнвестСтрой» Денис Кузнецов.

Сумма претензий составляет несколько миллионов рублей. Банкротство — дело долгое, какие-то вопросы по-прежнему находятся на этапе обжалования, судебные разбирательства продолжаются уже несколько лет, рассказал юрист.

В свою очередь руководитель ООО «Контур» Тимофей Плодистый рассказал о том, что через суд компания пытается вернуть свои средства, которые, по их мнению, задолжало ЗАО «Стройконструкция».

При этом директор ООО «Руслан – 11» Георгий Авакян подчеркнул, что долги перед организацией со стороны компании, существовавшие ранее, в данный момент погашены.

Вместе с тем, жители многоквартирных домов Ангарска, где ООО «Звезда» проводила работы по замене лифтового оборудования, отреагировали на задержание сына Левченко и экс-директора «Звезды» Олега Хамуляка.

«Да, в нашем доме «Звезда» меняла лифты, вспоминаю, что это были одни страдания – как долго они проводили работы и какие потом остались проблемы, куча недочетов, последующие поломки. Я, конечно, внимательно следил за этой ситуацией со «Звездой», виновные же должны быть наказаны. В газетах писали, что с этой компанией может быть связан Андрей Левченко. А сегодня следователи подтвердили данную информацию. Можно сказать, что справедливость восторжествовала», – рассказал порталу «Иркутск сегодня» житель Ангарска Виктор Фицугов.

Отмечается, что журналисты уже связывали Левченко со «Звездой». Учредителем компании был юрист семейного предприятия ЗАО «Стальконструкция» Андрей Ядришников. А экс-директор Хамуляк регулярно переводил сотни тысяч рублей на карту бывшей возлюбленной Левченко.

«Все вокруг знали и понимали, что конторой владеет семья Левченко – «рулит» ей сын Сергея Левченко Андрей. А что мы могли поделать, простые жильцы? Писали во все инстанции об этом беспределе – месяцами у нас лифты не работали, мы старики, сколько здоровья потеряли с этими лифтами! А все жалобы уходили в помойку, конечно, когда папа – губернатор, все сходило Андрею Левченко с рук», – вспоминает ремонтные работы пенсионерка из Ангарска Лариса Бойченко.

Помимо привлечения к уголовной ответственности, Левченко могут лишить и кресла депутата. Коллегия ЗАКСа Иркутской области рассмотрит включение в повестку ближайшей сессии вопроса о лишении руководителя фракции КПРФ Левченко депутатского мандата.

«Сколько веревочке не виться, а все равно конец будет – так говорят у нас в простонародье. К сожалению, люди ничего не могут сделать против таких «народных избранников», которые приносили мучения жителям в многострадальной истории с лифтами. Левченко надо не только депутатства лишить, но и в тюрьму отправить, чиновники и депутаты должны отвечать за свои деяния наравне с другими простыми гражданами! И это при том, что они вместе с отцом занимали руководящие должности у нас регионе – сколько сказок рассказывали, в том числе и про «Звезду», – сказала жительница Ангарска Юлия Букрей.

Напомним, в СК сообщили, что Левченко задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, «в феврале 2019 года в Следственном комитете Российской Федерации было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. В ходе расследования также установлена причастность к совершению указанного преступления Андрея Левченко».

В СК пояснили, что Хамуляк совместно с соучастниками в 2017 году предоставил в адрес Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области «заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт».

После этого Хамуляк совместно с Левченко заключил с иностранной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму порядка 167 млн рублей. Впоследствии документ был предоставлен в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам.