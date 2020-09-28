ЕНВД отменяется

28.09.2020, 16:08, Объявления

Теги: Бизнес, Бюджет

С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим – система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).

В качестве альтернативного льготного режима налогообложения для индивидуальных предпринимателей может применяться патентная система налогообложения (ПСН). Это облегченный вид налогообложения, который значительно упрощает ведение предпринимательской деятельности.

В целях адаптации налогового законодательства к переходу предпринимателей с ЕНВД на ПСН Правительством Российской Федерации подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в главу 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации «Патентная система налогообложения».

Основные изменения, предусмотренные в законопроекте:

1) Для видов деятельности «розничная торговля» и «общественное питание» – увеличивается площадь торгового зала и зала обслуживания посетителей общественного питания – с 50 до 150 квадратных метров, по аналогии с ЕНВД.

2) Всем налогоплательщикам на ПСН предоставляется право уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов, по аналогии с ЕНВД.

3) Расширяется перечень видов предпринимательской деятельности, по которым может применяться ПСН. Дополнительно включаются те виды, по которым сейчас применяется ЕНВД:

– услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

– распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций и размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств.

Таким образом, ПСН предусматривает оптимальную налоговую нагрузку и может стать «заменой» ЕНВД для малого бизнеса. При этом на данном специальном налоговом режиме нет необходимости представлять налоговую декларацию.

Вы можете с помощью приложения «калькулятор расчета патента» на сайте ФНС (patent.nalog.ru) рассчитать его стоимость и сравнить с налоговой нагрузкой на других налоговых режимах. При этом с 2021 года рассчитанную стоимость патента можно будет уменьшить на сумму страховых взносов (после принятия законопроекта).

Справочная информация по ПСН (сайт ФНС, https://www.nalog.ru/rn76/taxation/taxes/patent/).

Налоговая ставка – 6%; отчетность в ФНС – не представляется; срок, на который может быть выдан патент (по выбору ИП) – от 1 до 12 месяцев.

Основные ограничения для применения ПСН – не более 15 работников, размер доходов не более 60 млн руб. в год.

Управление экономического развития и инвестиций предлагает индивидуальным предпринимателям принять участие в опросе по возможному переходу на патентную систему налогообложения – просим Вас ответить на несколько вопросов:

· Перейду на патент, планирую перейти, уже на ПСН, не планирую переходить

· Если не планирую переходить, то почему, что мешает (ограничения, препятствия, какие причины)

· Виды предпринимательской деятельности

· Какую применяю систему налогообложения (ЕНВД, патент, УСН “доходы”, УСН “доходы минус расходы”, основная)

Вы можете сообщить эту информацию на электронную почту [email protected], или по контактным телефонам +74855290126, +74855290091, или в личном сообщении во ВКонтакте https://vk.com/id382939674 («Малое и среднее предпринимательство Рыбинска»).

Управление экономического развития и инвестиций