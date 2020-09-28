Ученые нашли способ омоложения организма на девять лет

28.09.2020, 15:53, Разное

Американские исследователи нашли способ замедлить старение в клетках организма человека. Их рекомендации помогут возвратить здоровье и выглядеть моложе на девять лет.

Ученые провели исследование при участии 5832 взрослых добровольцев. По его результатам было установлено положительное влияние высокой физической активности на продление жизни и предоставление биологического преимущества в девять лет. По словам специалистов, наиболее эффективным видом физических нагрузок является бег трусцой. Для «омоложения» женщинам нужно бегать пять раз в неделю на протяжении 30 минут, а мужчинам – на 10 минут дольше. Ученые подчеркивают, повышенная активность замедляет старение тела, пользу приносят танцы, езда на велосипеде, быстрая ходьба, аэробика, а также все виды спорта и работы по дому.

Медики советуют не реже двух раз в неделю выполнять приседания, отжимания и заниматься йогой или пилатесом. По рекомендации специалистов, еженедельная длительность физической активности должна составлять минимум 150 минут.