 

Пашаев отреагировал на жалобу Ефремова на давление с его стороны

28.09.2020, 15:48, Новости дня

Адвокат Эльман Пашаев надеется, что жалоба актера Михаила Ефремова на приговор Пресненского суда, в которой он указывает на давление со стороны бывшего защитника, поможет ему добиться смягчения приговора.

«Если это поможет, то будет хорошо. Комментировать это не буду никак. Напишите, что Пашаев смеялся, когда услышал об этом», – сообщил Пашаев ТАСС. 

Ранее в пресс-службе Пресненского суда сообщили, что Ефремов в своей жалобе на приговор заявил о давлении со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева. 

«В своей жалобе он указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э. М.», – сказали в пресс-службе.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что артист перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.



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