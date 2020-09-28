 

Член СПЧ объяснил необходимость полной отмены смертной казни в России

28.09.2020, 15:48, Новости дня

В РФ нужно продолжать мораторий на смертную казнь, а в перспективе — исключить эту меры из уголовного права, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

После того, как в квартире в Рыбинске Ярославской области нашли тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти, в убийстве которых подозревается ранее судимый сожитель их матери, появились инициативы отменить мораторий на применение смертной казни в России.

«Я считаю, что нужно продолжать мораторий на смертную казнь, потому что, как показывает практика, в тех странах, где применяется смертная казнь, не решаются в корне проблемы с преступностью, и это не выход из ситуации», – говорит Брод.

Более того, продолжает член СПЧ, не стоит забывать о перекосах правоприменительной практики, когда могут пострадать невиновные.

«Я считаю, что РФ должна быть привержена своим обязательствам перед  международным правом сохранять этот мораторий. Но, если говорить о насилии над детьми, относительно педофилов, конечно, наказание должно быть очень строгим», – считает Брод.

Он подчеркивает, что в РФ стоит выявлять педофилов, составлять их списки, наблюдать за ними, применять различные методы лечения, которые используются в мировой практике.

«Ну, а в целом, если говорить о нашей правоприменительной практике, то здесь, конечно, имеются проблемы качественного расследования, объективности правосудия. Эти темы постоянно поднимаются и на Совете по правам человека (Совет при Президенте Российской Федерации), предлагаются различные меры. Поэтому, ситуация постоянно в сфере внимания общественников, правозащитников», – уверяет Брод.

Он также считает, что вскоре РФ могла бы полностью отказаться от смертной казни, поскольку абсолютно в ней не нуждается.

«Это тема для дальнейшего обсуждения, поскольку мы говорим о гуманизации нашего правосудия. Я думаю, что в перспективе нужно прийти к исключению этой меры из нашего уголовного права. Уголовный кодекс РФ и так предусматривает пожизненное лишение свободы», – резюмировал Брод.

23 сентября от смертной казни решили отказать в Казахстане. Как отметил казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в комментарии газете ВЗГЛЯД, такое решение было принято из-за стремления войти в элитный клуб ОЭСР и топ-30 развитых государств мира.



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