 

Протасевич об уходе из NEXTA: Ничего экстраординарного — не нашли точек соприкосновения во взглядах на развитие проекта

28.09.2020, 15:21, Новости дня

Участники команды NEXTA разошлась во взглядах на направление развития Telegram-канала. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщил бывший главный редактор канала Роман Протасевич, поясняя свое решение об уходе из проекта. 

“Ничего экстраординарного — не нашли точек соприкосновения в плане взглядов на дальнейшее развитие проекта. Вот и все”, – сказал Протасевич.

При этом он подчеркнул, что его не решение не связано с личными отношениями с основателем проекта Степаном Путило.

“Скажем так, [это связано] с общим направлением движения канала. Мы все продолжаем делать общее дело и расстались в хороших отношениях. Решение было исключительно с моей стороны”, – отметил собеседник.

Он сообщил, что о планах расскажет позднее.  

“О своих планах расскажу чуть больше сам, но уже чуть позже”, – резюмировал Протасевич.

Протасевич сообщил, что перестал быть главным редактором Telegram-канала NEXTA 28 сентября на своей странице в Facebook.

Telegram-канал NEXTA активно освещает акции протеста в Беларуси. В интервью изданию “ГОРДОН” Протасевич рассказал, что команда NEXTA состояла из четырех человек. Все они проживают в Варшаве. В январе 2020 года Протасевич попросил в Польше политическое убежище. 

Протасевич родился в Минске в 1995 году. Учился на заочном отделении факультета журналистики Белорусского государственного университета, однако на четвертом курсе был отчислен. По данным “Еврорадио”, в начале 2010-х Протасевич был молодежным активистом, его неоднократно задерживали. Журналистскую карьеру начал в 17 лет, сотрудничал с крупнейшими белорусскими медиа, в том числе с изданиями TUT.BY, “Радыё Свабода”, “Белорусский партизан”, “Еврорадио”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / В РФ прокомментировали слова Трампа о краже при Обаме информации о гиперзвуковом оружии

26.09 / Вино затопило испанскую винодельню

14.08 / США заявили об отправке самой серьезной делегации на переговоры с Россией

06.08 / Свидетель рассказал о моменте ДТП с участием Ефремова

16.09 / Лукашенко рассказал, как Польша руководит протестами в Белоруссии

31.07 / КИУ назвал главных прогульщиков Верховной Рады в июле

29.07 / Минфин США ввел санкции против сына президента Сирии

23.09 / Путин назвал хамством прекращение зарубежных поставок деталей для МС-21

23.07 / Предложенная Саакашвили реформа ГАСИ сделана в интересах крупных застройщиков – политолог Молчанов

29.08 / Гражданин Китая арестован в США за нарушение коммерческой тайны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска