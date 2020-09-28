“Укрзалізниця” не будет сотрудничать с немецкой Deutsche Bahn – Жмак

28.09.2020, 15:20, Новости дня

Для Европы грузовые железнодорожные перевозки не столь важны, как для Украины, поэтому в привлечении к сотрудничеству с “Укрзалізницей” (“УЗ”) каких-либо иностранных специалистов нет смысла. Об этом заявил председатель правления “УЗ” Владимир Жмак, пишет “Экономическая правда”.

Так глава “УЗ” ответил на вопрос журналиста, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.

“При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не столь жизненно важны, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла”, – сказал он.

Жмак считает, что в такой ситуации нет возможности и смысла привлекать к сотрудничеству с “УЗ” каких-либо иностранных специалистов.

22 января экс-премьер-министр Украины Гончарук и Мининфраструктуры сообщали о подписании меморандума о взаимопонимании между министерством и Deutsche Bahn. Гончарук подчеркивал, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов “Укрзалізниці”, а о продаже или аренде компании речь не идет.

23 января Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление немцам на 10 лет.

В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать “Укрзалізницю” в управление, а будут только консультировать компанию. Там также уточнили, что в Давосе было подписано предварительное соглашение, а меморандум о взаимопонимании между компанией и Мининфраструктуры намерены подписать в феврале. Этот документ будет содержать условия сотрудничества с “Укрзалізницею”.

5 февраля “Укрзалізниця” в Киеве подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn.

Немецкая Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.