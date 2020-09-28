37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына

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28.09.2020, 15:20, Новости дня

Украинская ведущая Катя Осадчая 28 сентября в Instagram обнародовала совместное фото со своими сыновьями – трехлетним Иваном и 18-летним Ильей.

На фото Осадчая и ее дети запечатлены со спины. 

“Илье сегодня 18. Он просит не выкладывать его фотографии, но такую можно. Мне трудно поверить, что время пролетело так быстро, и теперь, когда мы вместе путешествуем, не все сразу понимают, каковы наши родственные связи. Я невероятно горжусь, что Илья вырос таким целеустремленным, умным, ответственным, добрым, сострадательным и отзывчивым”, – написала она. 

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Іллі сьгодні 18. Він просить не викладати и * ого світлини, але таку можна 🙂 Мені важко віриться, що час пролетів так швидко і тепер, коли ми разом подорожуємо не всі одразу розуміють які наші родинні зв’язки. Я неи * мовірно пишаюсь, що Ілля виріс таким цілеспрямованим, розумним, відповідальним, добрим, співчутливим і чуи * ним. Ілля, 18 – це першии * крок у доросле життя, але я завжди поруч і я дуже тебе люблю  Цеи * день, 18 років тому, був таким самим сонячним, хоча напередодні и * шов дощ. #18років #ілля #деньнародження

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 28 Сен 2020 в 4:44 PDT

Илья – сын ведущей от бизнесмена Олега Полищука, с которым Осадчая прожила в браке с 2001-го по 2004 год. 

Сейчас Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. Они оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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