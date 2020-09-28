 

“Генетика хорошая”. Успенская надела платье своей дочери

28.09.2020, 15:20, Новости дня

Российская певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в желтом платье и массивных ботинках, сидя на столе.

“Надела платье дочки, Татьяны Плаксиной. А у нас, оказывается одинаковый размер. Вот ведь везение? И генетика хорошая, и платьями можно обмениваться”, – написала певица.

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Надела платье дочки @pacha_tati

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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