Эксперты отвели России два года на борьбу с коронавирусом

28.09.2020, 15:17, Разное

Эксперты отвели на борьбу с коронавирусом на территории РФ два года. По их словам, новый всплеск заболеваемости обусловлен сезонностью, когда люди заражаются ОРВИ. К тому же не все соблюдают правила эпидемиологической безопасности.

В РФ население в целом перестало бояться заболеть COVID-19. Специалисты убеждены, что ситуация с коронавирусом может более-менее нормализоваться в стране только к весне 2021 года. Считается, что ориентироваться нужно не на прирост заболевших, а на то, как в целом вся система здравоохраненя государства справляется наплывом пациентов. На сегодняшний день риск распространения инфекции в регионах ниже, нежели был прошлой весной, поскольку уже сформировался небольшой коллективный иммунитет. Однако система здравоохранения должна быть готова к вспышкам заболеваемости в осенний период.

По словам депутата ГД Татьяна Соломатиной, многие люди в стране перестали соблюдать меры безопасности, поэтому нельзя прогнозировать то, что не наступит вторая волна распространения COVID-19. В РФ будут действовать рекомендацию по ношению масок и социальному дистанцированию, пока показатель иммунной прослойки среди населения не достигнет отметки 60-70%.