Угонщик наехал на владельца авто и подрался с полицейскими в Москве

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28.09.2020, 15:08, Новости дня

Угонщик на юге Москвы переехал владельца автомобиля, а при попытке сбежать напал на полицейских, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля, припаркованного на Братеевской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что хозяин иномарки оставил в замке зажигания ключи и вышел из машины, передает РИА «Новости».

Злоумышленник сел за руль и завел двигатель, автомобиль тронулся с места. Владелец ухватился руками за дверцу и поскольку машина набирала скорость, оказался под колесами. Сам автомобиль врезался в ограждение.

«Один из очевидцев удерживал злоумышленника, а остальные приподняли машину и извлекли из-под нее пострадавшего. В дальнейшем он был госпитализирован. В тот момент, когда полицейские опрашивали виновника происшествия, он внезапно ударил одного из инспекторов и попытался скрыться, но был задержан», – сообщила Волк.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем».



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