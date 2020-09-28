Гинцбург опроверг данные о смерти человека от вакцины «Спутник V»

28.09.2020, 15:08, Новости дня

Сообщения в соцсетях о смерти человека, провакцинированного российской вакциной от коронавируса «Спутник V», не соответствуют действительности, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я знаю, что это вранье <…>. Против вруна нужно вообще возбуждать уголовное дело, что я еще могу сказать», – цитирует ТАСС Гинцбурга.

Академик рассказал, что у добровольцев, которые проходят вакцинацию в рамках пострегистрационных исследований препарата, не возникает побочных эффектов, кроме описанных в инструкции. 85% участников испытаний переносят вакцинацию без последствий, у 15% наблюдаются покраснения, температура и головная боль по утрам, добавил Гинцбург.

В свою очередь департамент здравоохранения Москвы также опроверг информацию о смерти человека вследствие вакцинации.

«Департамент здравоохранения Москвы в связи с сообщениями в социальных сетях о смерти врача от вакцины выступает с официальным опровержением. Среди привитых в рамках клинического исследования вакцины, а также в рамках гражданского оборота нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с каждым участником исследования находятся на постоянной связи врачи телемедицинского центра.

«Депздрав требует воздержаться от распространения фейковой информации», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

В четверг Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года.

Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.