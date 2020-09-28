В РФ найден эффективный способ сжигать нефтяной кокс

28.09.2020, 15:05, Новости дня

Используя металлические катализаторы, можно превратить нефтяной кокс в обычное топливо. Об этом заявили исследователи из Казанского университета, длительное время исследовавшие данную проблему.

При добыче нефти остается много так называемого нефтяного кокса, который по своим качествам напоминает графит. Последний, кстати, горит при температуре 750 градусов по Цельсию. А для того чтобы зажечь нефтяной кокс, нужны 450 градусов.

По словам ученых, это слишком много. В результате горючее вещество не выгодно использовать в качестве топлива. Но условия сжигания меняются, если использовать металлические катализаторы, утверждают казанские исследователи. Нефтяной кокс сегодня стоит очень дешево.