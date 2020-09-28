Ученые изменили свое представление о собаках

28.09.2020, 15:05, Новости дня

За последнее время были опубликованы результаты нескольких исследований, доказывающих, что собаки намного умнее, чем ранее о них считали ученые. Ознакомившись с этими материалами, многие хозяева четвероногих с удивлением отметили, что давно уже знали об этом.

В частности, ученым удалось доказать, что домашние собаки распознают речь хозяина не только по силе голоса и интонации. Они способны понимать значение всех слов, с которыми к ним обычно обращаются, утверждают исследователи.

Другой стороны, собаки легко распознают болезни по запаху и могут ориентироваться на местности, используя магнитное поле Земли. В то же время, ученые опровергают популярное мнение о том, что возраст собаки можно перевести на человеческий стандарт, умножив количество прожитых лет на 7. Собаки взрослеют и стареют иначе.