 

Три месяца под прицелом камер: Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу

28.09.2020, 15:00, Разное

Стоило только Ким Кардашьян и ее родственникам объявить о закрытии их ставшего уже легендарным шоу Keeping Up With the Kardashians, как появилась другая приятная для поклонников этого жанра информация. Как сообщает The Sun, героями реалити-шоу вскоре станут принц Гарри и Меган Маркл – на это их уговорил стриминговый сервис Netflix. Якобы в течение целых трех месяцев за герцогом и герцогиней Сассекскими будут следовать камеры, правда, в центре внимания окажется не их быт и подробности семейных отношений, как в случае Кардашьян, а благотворительная работа.

Пара хочет позволить людят поближе познакомиться с их жизнью и благотворительными инициативами в частности. Все будет достойно и со вкусом, не в стиле реалити Кэти Прайс и Питера Андре. В фокусе внимания будет их филантропия, а не то, чем они заняты за закрытыми дверями. Но тем не менее это будут нитересные инсайты, и Меган надеется, что зрители наконец смогут узнать, какая она на самом деле, – делится подробностями инсайдер.

Если эта новость получит официальное подтверждение, то прав окажется генеральный директор Netflix Рид Хастингс, который недавно в интервью каналу деловых новостей CNBC заявил, что они готовят “грандиозное зрелище”:

Это будет грандиозное зрелище. Меган и Гарри весьма умны. Они не соглашаются с первым попавшимся предложением, но мы собрали лучших из лучших на нашем сервисе. Я так взволнован этой сделкой. Не могу пока раскрыть детали, но думаю, что в следующем году это будет самым захватывающим и просматриваемым контентом.

Напомним, сделка пары с сервисом по своей форме похожа на контракт, заключенный с другой известной power couple, – Бараком и Мишель Обамой, которые также выпускают свои проекты на Netflix. В обоих случаях сумма контракта не раскрывается. Однако отдельные инсайдеры в индустрии заявляют, что заветная цифра может быть близка к 150 миллионам долларов – а может быть, и того выше. Также известно, что принц Гарри объединился с Опрой Уинфри для создания серии выпусков Apple TV+ на тему психического здоровья. Их выход запланирован на следующий год. 



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