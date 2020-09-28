Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась в честь своего 48-летия

28.09.2020, 15:00, Разное

Гвинет Пэлтроу удивляет своих подписчиков и посетителей сайта Goop не только новостями о запуске той или иной свечи с необычным запахом. В честь своего дня рождения – 27 сентября актрисе исполнилось 48 лет – она сделала лучшую рекламу новому маслу для тела свобственного бренда. Гвинет опубликовала полностью обнаженный снимок – сделанный, по всей видимости, во дворе ее дома, ее мужем, режиссером Брэдом Фэлчаком.

На мне нет ничего, кроме моего сегодняшнего праздничного костюма… Огромное спасибо всем за поздравления с днем рождения – и спасибо удивительному, совершенно новому маслу для тела Goop за то, что заставил меня думать, что я все еще могу сниматься обнаженной,- написала Гвинет напротив снимка, который, в числе прочих, прокомментировала дочь Пэлтроу, 16-летняя Эппл. Она, видимо, была немного шокирована смелостью 48-летней актрисы и написала большими буквами “МАМА”, получив в ответ от Гвинет смеющиеся эмодзи.

Гвинет Пэлтроу с детьми на самоизоляцииРанее Эппл “высмеивала” некоторые продукты Goop. В частности, на вопрос Пэлтроу, чем ей стоит заняться на карантине, ее дочь ответила – “выпускать больше нефритовых яиц и свечей с ароматом вагины”. Этим посланием Эппл намекала на свечи с заманчивым описанием “Они пахнут, как моя вагина”, которые Гвинет представила в начале этого года, вызвав широкий резонанс. Свечи стоимостью 75 долларов были моментально раскуплены на сайте, а желающие узнать интимный запах Гвинет выстроились в очередь за дополнительной партией товара. На сайте продукт описывали так: “Смесь герани, цитрусового бергамота и кедровых абсолютов, сочетающихся с дамасской розой и семенем амбры, которая наводит нас на мысль о фантазии, соблазнении и утонченной теплоте”.

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